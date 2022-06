Red Dragons winnen slotmatch tegen Letland in Golden League

De Belgische volleybalmannen hebben zaterdag in het Letse Daugavpils hun zesde en laatste groepswedstrijd in de European Golden League gewonnen. De Red Dragons (FIVB 28) versloegen Letland (FIVB 54) met 0-3. De setstanden waren 20-25, 23-25 en 19-25. De Belgen kwamen niet meer in aanmerking voor de Final Four.

Eind mei openden de Belgen het toernooi in Aalst met een 3-0 zege tegen de Letten. Dat was de eerste wedstrijd van Emanuele Zanini als bondscoach van de Red Dragons, de ervaren Italiaan die in januari werd aangesteld aan het hoofd van de nationale ploeg. Nadien slikten de Red Dragons echter vier nederlagen tegen Tsjechië en Estland.

Tsjechië is groepswinnaar met 18 punten en mag deelnemen aan de Final Four in Kroatië. Het won zaterdag met een 3-0 forfaitscore tegen de Esten, die niet in actie kwamen vanwege enkele coronagevallen. Estland is tweede met 11 punten. België volgt met 6 punten. Letland is laatste met 1 punt.