Julien Watrin wint 400 meter horden en verpulvert in Genève vijf dagen oude persoonlijk record

Sinds zijn overwinning maandag in het Nederlandse Hengelo stond het persoonlijk record van Watrin op 49.47. Voor het EK atletiek in München in augustus is de Belgian Tornado al geplaatst, voor het WK in Eugene in juli is 48.90 nodig. Watrin komt met zijn topchrono op de zevende plaats op de Europese ranking van 2022.

Bij de vrouwen finishte Paulien Couckuyt als tweede op de 400 meter horden in een beste seizoenstijd van 55.36, een tijd die haar op de achtste plaats brengt op de Europese ranking van 2022. Het nationale record van Couckuyt, die al geplaatst is voor zowel WK als EK, staat sinds vorig jaar op 54.47. De winst ging zaterdag in 54.96 naar de Finse Viivi Lehikoinen. Nina Hespel klokte 56.27 en rukt op naar de achtste plaats op de Belgische ranking aller tijden. Voor het EK heeft ze 55.85 nodig.

Op de 100 meter horden klokte Anne Zagré in Genève een beste seizoenstijd van 13.00. Voor het EK en WK is ze al geplaatst. Haar nationale record bedraagt 12.71. Rani Rosius klokte 11.44 op de 100 meter, elf honderdsten boven haar persoonlijk record. Voor het EK is 11.24 nodig, voor het WK 11.15. Rosius kan zich ook via de World Rankings voor het WK plaatsen. Daar is ze momenteel 49e, terwijl de top 48 naar het EK mag.

Op de 200 meter liep Robin Vanderbemden 20.73 in Genève, precies 30 honderdsten boven zijn persoonlijk record. Voor het EK is 20.43 nodig, voor het WK 20.24.