“Dat nooit meer”: hoe Vlaams Belang de knop omdraaide na mislukte gesprekken met Bart De Wever in 2019

Voor Vlaams Belang staat er bij de verkiezingen van 2024 meer op het spel dan enkel de verkiezingen winnen. De honger is groot om eindelijk het cordon sanitaire te doorbreken en mee te besturen. Achter de schermen heeft voorzitter Tom Van Grieken een machine in gang gezet om het pad al te effenen. Een blik onder de motorkap. En in zijn zwarte schriftje, waar de hele strategie in uitgeschreven staat.