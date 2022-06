Tienduizenden mensen bij betogingen tegen wapengeweld in VS

In de Verenigde Staten manifesteren zaterdag tienduizenden mensen tegen wapengeweld. Over het hele land zijn op honderden plaatsen demonstraties georganiseerd tegen de huidige wapenwetgeving.

De manifestaties zijn georganiseerd na een aantal schietpartijen waarbij veel doden vielen, zoals de schietpartij op een school in Uvalde (Texas) waarbij 21 mensen omkwamen.

De mars tegen wapengeweld in de hoofdstad Washington is begonnen met toespraken van onder meer mensen die vuurwapengeweld hebben overleefd. In Washington worden 50.000 deelnemers verwacht.

March for our Lives begon in 2018, na de schietpartij op een school in Parkland in Florida, waarbij achttien mensen werden doodgeschoten. Toen kwamen tienduizenden mensen naar de manifestatie en leek er iets gedaan te worden aan de wapenwetgeving in de VS, maar uiteindelijk veranderde er weinig.

President Joe Biden twitterde zaterdag voorafgaand aan de mars dat het Amerikaanse Congres snel wetten moet aannemen die onder meer (semi)automatische wapens illegaal maken, de controle voor aankoop van een wapen strenger maken en waarbij producenten van de wapens ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden. “We kunnen het Amerikaanse volk niet weer tekortdoen.”