Bosbranden in zuiden van Frankrijk

Nabij Narbonne, aan de grens met Spanje, zijn vrijdag tot diep in de nacht op zaterdag 300 brandweermannen ingezet met tientallen voertuigen, bluswagens en helikopters, tegen een brand die ongeveer 120 hectare dennenbos had getroffen. Mensen en gebouwen bleven ongedeerd, maar wel is ongeveer 100 hectare bos in de as gelegd.

Aan de Côte d’Azur brak zaterdag brand uit in het bergachtige gebied nabij de stad Grasse. Volgens de brandweer waren 150 brandweerlieden ingezet tegen het vuur, in een moeilijk toegankelijk gebied.

Ook in het zuiden van Spanje waren er de voorbije dagen felle bosbranden. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd toen woensdag brand uitbrak in de Sierra Bermeja in Andalusië.