Shinji Kagawa voorkomt kleine blamage voor Kanaries tegen eersteprovincialer Zepperen-Brustem

STVV trainde zaterdagmorgen al, enigszins vermoeid zakte de groep af naar de buren in Zepperen voor de eerste oefenpot van het seizoen. Voor rust dirigeerde Christian Brüls het spel in zijn gekende stijl. Brüls zelf zorgde ook voor de enige treffer vanop de stip voor de kampwissel, nadat ex-Kanarie Giel Deferm jonge belofte Librici haakte in de zestien. Na de rust deed snelheidsduivel Koita de defensie van de eersteprovincialer pijn, maar het was wel Gilles Nyns die de gelijkmaker op het bord zette vanop vrije trap. Doelman Boets ging niet vrijuit.

© Bart Borgerhoff

Zepperen scoorde zowaar een tweede keer. Manshoven kopte een hoekschop overhoeks via de paal binnen: 2-1. Kagawa kwam dichtbij de 2-2, Lenaers pareerde. Ook Librici vond de thuisdoelman op zijn weg. Nog nauwelijks kansen voor de Kanaries in het slotkwartier. Een stunt voor Zepperen-Brustem, dat amper drie trainingen in de benen had, leek in de maak. Tot Kagawa op het gaspedaal duwde voor de 2-2.

© Bart Borgerhoff

KVV ZEPPEREN-BRUSTEM: Y. Vanwelkenhuysen, Bourguignon, Wijnrocx, Deferm, Soubry, Manshoven, Verjans, Houwaer, Lowies, Belkassem, D. Vanwelkenhuysen. Invallers: Lenaers, Smets, Schellen, Lannoo, Roeffaers, Christiaens, Asnong, Nyns, Sejdo.

STVV eerste helft: Craninx, Janssens, Al-Dakhil, Bauer, Bocat, De Vos, Brüls, Delorge, Dumont, Librici, Hayashi.

STVV tweede helft: Boets, Hashioka, Leistner, Van Helden, Librici, Kagawa, Delorge, Bocat, Dumont, Hayashi, Koita.

Doelpunten: 18’ Brüls (strafschop) 0-1, 59’ Nyns 1-1, 70’ Manshoven 2-1, 90’’ Kagawa 2-2.

Gele kaarten: Van Helden (fout).

Scheidsrechter: Caroline Lanssens.

Toeschouwers: 750.