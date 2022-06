Elise Mertens grijpt in Rosmalen naast haar zestiende dubbeltitel

Elise Mertens is er niet in geslaagd om het WTA-dubbeltoernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/251.750 dollar) op haar naam te schrijven.

Mertens verloor zaterdag in de finale aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova, met wie ze het eerste reekshoofd vormde, tegen de Australische Ellen Perez en de Sloveense Tamar Zidansek in 6-3, 5-7 en 12/10 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 33 minuten.

Eerder zaterdag moesten Mertens en Kudermetova nog hun halve finale in het dubbelspel afwerken. De Belgisch-Russische tandem won hierin met 6-4 en 6-2 van het Japanse paar Eri Hozumi/Makoto Ninomiya.

De 26-jarige Mertens mikte op een zestiende titel in het dubbelspel, de tweede dit jaar. Met Kudermetova was ze in februari de beste in Dubai. De Limburgse staat momenteel op de eerste plaats op de WTA-ranking in het dubbelspel, Kudermetova volgt als tweede.

In het enkelspel verloor Mertens afgelopen week in de tweede ronde (achtste finales) van Alison Van Uytvanck.

Wildcard Van Rijthoven bereikt na zege tegen Auger-Aliassime finale

De Nederlandse wildcard Tim van Rijthoven (ATP 205) heeft zich verrassend als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-grastoernooi in het Nederlandse Rosmalen (648.130 euro).

Van Rijthoven zorgde zaterdag voor een enorme stunt in eigen land. In de halve finale versloeg de 25-jarige Nederlander de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 9), het tweede reekshoofd, in drie sets: 6-3, 1-6 en 7-6 (7/5). De partij duurde 2 uur en 5 minuten. Van Rijthoven schakelde in de tweede ronde ook al het Amerikaanse derde reekshoofd Taylor Fritz (ATP 14) uit.

De Nederlander neemt het in de finale op tegen het Russische topreekshoofd Daniil Medvedev (ATP 2). Hij versloeg de Fransman Adrian Mannarino (ATP 70), die in 2019 de vorige editie van het toernooi wist te winnen, in zijn halve finale in tweemaal 7-5. De wedstrijd duurde net geen twee uur. De 26-jarige Medvedev gaat op zoek naar zijn veertiende ATP-titel. Vorig jaar was hij de beste op de US Open, de Masters in Canada, in Mallorca en Marseille.