Zware verkeershinder nadat frituurwagen openscheurt op Rijksweg in Maasmechelen

Op de Rijksweg in Maasmechelen is zaterdagnamiddag een frituurwagen opengescheurd. Een bestelwagen werd geraakt, maar er vielen geen gewonden. Er ontstond wel een ellenlange file richting Maaseik omdat de baan moest worden afgesloten.

De Snackbar, een frituur aan huis, was net omgekeerd aan het kruispunt met de Reinboomstraat (waar vroeger de GB lag), toen ter hoogte van Da Lidia de zijkant plots openscheurde en een bestelwagen raakte. “De knal was enorm. Ik dacht dat er iemand bij mij binnen gereden was”, vertelt een buurman. De zijwand belandde op de middenberm en moest door de brandweer Oost-Limburg in stukken worden gesneden. Er vielen geen gewonden bij het ongeval.

“Alle frituurwagens waren op dat moment bezet. De mensen belden al waar we bleven”, zegt een medewerkster van de Snackbar. “Een wagen die zaterdagmiddag uit was gereden, heeft ons gedepanneerd”. Door het ongeval moest het verkeer vanuit het centrum van Maasmechelen via de Koning Albertlaan en de Herderstraat zich een weg zoeken richting Eisden of Dilsen-Stokkem. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder. Jos Thomassen

© Jos Thomassen

© Jos Thomassen