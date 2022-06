Andy Murray verslaat Kyrgios en speelt in zijn zeventigste finale tegen Berrettini om eindzege in Stuttgart

De Schot Andy Murray (ATP 68) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-grastoernooi in het Duitse Stuttgart (692.235 euro). In de eindstrijd wacht de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 10). Murray zal zo zijn zeventigste finale spelen in zijn rijk gevulde carrière.

Murray versloeg zaterdag in de halve finales de Australiër Nick Kyrgios (ATP 78) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-2. De partij duurde 1 uur en 33 minuten. De Schot schakelde in de kwartfinales het Griekse topreekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 5) uit.

Berrettini, het tweede reekshoofd, was eerder zaterdag in zijn halve finale na twee tiebreaks met 7-6 (9/7) en 7-6 (7/5) iets te sterk voor de Duitser Oscar Otte (ATP 61).

De 26-jarige Berrettini won tot dusver vijf ATP-toernooien, waaronder dat van Stuttgart in 2019. Zijn laatste eindzege behaalde hij vorig jaar op het gras van Queen’s. Aansluitend bereikte hij de finale op Wimbledon, waarin Novak Djokovic te sterk was. De 35-jarige Murray heeft 46 titels op zijn rijkgevulde palmares staan. Wegens allerhande blessures verdween hij de voorbije jaren naar de achtergrond. Eerder dit jaar bereikte hij in Sydney de finale, waarin de Rus Aslan Karatsev te sterk was. De laatste eindzege van Murray dateert van 2019 in Antwerpen.