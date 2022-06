Anouk trouwt vanavond voor het oog van haar fans

Vanavond, ergens rond 22 uur, geeft de Nederlandse zangeres Anouk (47) eindelijk het jawoord aan haar verloofde Dominique. Dat doet ze voor het oog van haar fans, tijdens een eigen concert in haar geboortestad. Het contrast met haar vorige twee huwelijken, die telkens in stilte gebeurden, kan niet groter zijn.

Anouk Teeuwe, zoals ze volledig heet, vertelde in april al dat ze graag tijdens een intermezzo van haar eigen show wilde trouwen. Met haar zes kinderen aan haar zijde. Anouk en Dominique hebben een dochter van vijf, de zangeres heeft nog vijf kinderen uit eerdere relaties.

Haar vriend wilde een zo groot mogelijke bruiloft. “En ja, groter kan niet”, klonk het in het televisieprogramma Jinek. Hadden we al vermeld dat Vogue exclusief partner is van het evenement? En dat het hele gebeuren vanavond live wordt gestreamd op de Instagrampagina van het tijdschrift?.“Ik ben natuurlijk twee keer in het geheim getrouwd geweest en wel twee keer publiekelijk gescheiden. Ik dacht: dat ga ik een keer andersom doen en dan hopelijk zonder scheiden.”

Hoe het er precies gaat uitzien, wist ze een tijdje geleden zelf nog niet zo goed. “Het zal allemaal een beetje een zooitje worden, want ik doe het waarschijnlijk tijdens mijn show. Ik denk dat ik stop, dan ga trouwen en dan mijn show afmaak.” Bezoekers van het concert riep Anouk op zich feestelijk te kleden. De gemeente heeft de zangeres toestemming gegeven voor haar bruiloft. Het Haagse Malieveld is zaterdagavond dus eenmalig een trouwlocatie.

Wat verder nog opvalt, is dat Anouk na haar huwelijk de achternaam van Dominique zal aannemen. Binnenkort heet ze dus Anouk Schemmekes, en dat op zijn vraag. “Hij zei: ik teken alles weg, geef me al die huwelijkse voorwaarden. Als je mijn achternaam maar draagt. Ik twijfelde daar wel aan, want het was niet een achternaam die ik wilde”, vertelde de zangeres. “Maar ik ga het gewoon doen.”

Hoewel het er lange tijd naar uitzag dat Anouk geen zin had in een derde huwelijk - ze wees verschillende aanzoeken van Dominique af - ging ze in 2020 uiteindelijk zelf door de knieën. Dat deed ze in het midden van de coronacrisis, waardoor de bruiloft een paar jaar op zich liet wachten. Het koppel is al zo’n zeven jaar samen.