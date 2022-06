Wout van Aert neemt afscheid van zijn gele trui: “Nu moeten we proberen de eindzege te pakken met Primoz”

Een beeld dat we deze Dauphiné nog niet te zien kregen: op de Col de la Croix de Fer moet Wout van Aert de rest laten rijden. Zo neemt de Belgisch kampioen afscheid van zijn gele leiderstrui, die wel in de ploeg blijft bij Primoz Roglic. “Ik ging sowieso lossen, maar ik heb daarna ook niet meer geprobeerd om de schade te beperken”, aldus Van Aert.

LEES OOK.Carlos Verona weerstaat late aanval van Primoz Roglic en rondt vlucht knap af in eerste Alpenrit van de Dauphiné, Van Aert kraakt en is gele trui kwijt aan Roglic

Zoals verwacht heeft Wout van Aert afscheid moeten nemen van de gele trui. In de rit naar Vaujany moest de Belgisch kampioen op de Col de la Croix de Fer, de voorlaatste klim van de dag, het feluitgedund peloton laten lopen. “Toen FDJ ging versnellen, kreeg ik het lastig”, klonk het eerlijk bij Van Aert. “Ik wist vooraf dat als ik het op de Croix de Fer het lastig zou krijgen, het niet veel zin had om alles op alles te zetten om die gele trui nog te redden want dan ging het op die slotklim hetzelfde verhaal zijn.”

“Het was geen moeilijke beslissing om op dat moment de rest te laten rijden. Het is ook niet zo dat ik op dat moment nog overschot had. Ik ging sowieso lossen, maar ik heb daarna ook niet meer geprobeerd om de schade te beperken. Er reed toen nog twintig à dertig renners in de groep. Dit was ook wat ik vooraf verwacht had.”

Toch was er positiefs te rapen in het kamp van Jumbo-Visma. Enkel Carlos Verona wist net uit de klauwen van Primoz Roglic te blijven. De Sloveen neemt dankzij die tweede plek de gele leiderstrui van Van Aert over. “Ik denk dat we nu moeten proberen om de eindzege binnen te halen met Primoz. Dat gaat de nodige krachten kosten.”

© BELGA

Primoz Roglic neemt de leiding over na knappe tweede plaats: “Ik kijk al uit naar morgen voor de laatste rit”

Dankzij een stevige versnelling in het slot kwam Primoz Roglic nog bijzonder dicht bij de dagzege. Enkel Carlos Verona kon nog uit het zicht van de Sloveen blijven. Als troostprijs neemt Roglic wel de leiding in de Dauphiné over van ploegmaat Van Aert.

“Eigenlijk heb ik er heel erg van genoten”, glunderde de Sloveen. “Ik was hier al eens enkele jaren geleden, toen ik een etappe won. Nu gingen we langs de andere kant van dezelfde berg, en pfff… van de andere kant is het ook een lange klim hoor. (lacht) Maar ik heb er heel erg van genoten. Het ging goed, terugkeren met het juiste gevoel. Nu kijk ik al uit naar morgen voor de laatste rit.”

“Natuurlijk wou ik deze rit ook winnen, maar dat was niet het hoofddoel vandaag. Het doel was vooral om terug in het ritme te komen. Het team was vandaag ook supersterk. Uiteindelijk kwamen we heel dicht, maar Carlos Verona verdient het.”

Met Jonas Vingegaard kaapte Jumbo-Visma ook de derde plek weg vandaag. “De sterkste krijgt het team rond zich. Dat kan zowel ik als Jonas (Vingegaard, red.) zijn”, aldus Roglic. “Hoe sterker we zijn, hoe sterker het team is. Daarvan kunnen we met zijn allen profiteren. Morgen is de koninginnenetappe. Ik heb al heel wat meegemaakt in slotetappes de laatste jaren. We zien morgen wel hoe het gaat. Zolang de gele trui maar in ons team blijft, zijn we allemaal tevreden.”