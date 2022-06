Lorena Wiebes wint slotetappe in Women’s Tour, Elisa Longo Borghini is nipt eindlaureate

Lorena Wiebes heeft zaterdag de zesde en meteen allerlaatste etappe van de 8e Women’s Tour, met start in Chipping Norton en aankomst na 142,9 kilometer in Oxford, op haar naam gebracht. De 23-jarige Nederlandse haalde het na een massasprint voor de Française Clara Copponi en de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Met de bonificatieseconden is Elisa Longo Borghini meteen ook de eindlaureate van de Britse rittenkoers. In de eindstand telt ze 1 seconde voorsprong op de Australische Grace Brown en 5 seconden op de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

Op het golvende parcours werd het tempo van bij de start zeer strak en hoog gehouden. Dat ontnam heel wat rensters de zin om een uitval op te zetten. Leidster Grace Brown, die in het algemeen klassement Elise Longo Borghini in dezelfde tijd zag staan, nam na 51 kilometer wedstrijd de eerste tussensprint voor haar rekening waardoor ze 3 seconden inwon op haar Italiaanse concurrente.

Met nog 69 kilometer voor de boeg vormde zich een omvangrijke kopgroep. Daar maakten onder andere Elena Cecchini, Abi Smith, Audrey Cordon-Ragot, Thalita de Jong en Romy Kasper deel van uit. Het peloton hield alles in het oog en op 52 kilometer van de eindmeet kregen we een algemene hergroepering. Ane Iversen ging daarop in haar eentje versnellen. Alessia Patuelli en Mieke Kröger bundelden hun krachten in de tegenreactie en op 38 kilometer van de finish kregen we zo drie leidsters.

In de grote groep regelden de rensters van Team DSM het tempo. Iversen moest op 8 kilometer van de eindmeet laten lopen, terwijl Kröger en Patuelli wat verderop ook gegrepen werden door het peloton mede door toedoen van de rensters van Trek-Segafredo die werkten voor de Italiaanse kampioene Elisa Longo Borghini in hun rangen. In de daaropvolgende sprint stond er echter geen maat op Lorena Wiebes die iedereen op indrukwekkende wijze achter zich liet. Elisa Longo Borghini werd wel derde en volgt daarmee de Nederlandse Demi Vollering op als eindlaureate van deze Britse rittenkoers.

Lorena Wiebes won dit seizoen al de Gooikse Pijl Oetingen, de Ronde van Drenthe, Nokere Koerse, de Scheldeprijs, alle drie de ritten en het eindklassement van de RideLondon Classique, en drie etappes in de Women’s Tour.