Charles Leclerc klopt Perez en Verstappen voor de pole in Bakoe

Charles Leclerc start zondag (13 uur) op poleposition in de GP van Azerbeidzjan. Op het stratencircuit in Bakoe klopte hij Sergio Perez en Max Verstappen.

Het was Carlos Sainz (Ferrari) die de voorlopige pole pakte met zijn eerste snelle ronde in de slotfase van de kwalificaties. Hij ging Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull) en Max Verstappen (Red Bull) vooraf. Red Bull had duidelijk de hogere topsnelheid, maar Verstappen en Perez reden geen perfecte rondjes.

Voor de ultieme runs was er een probleempje voor Perez, waardoor die geen slipstream kon geven aan Verstappen, zoals gepland was. Leclerc reed een kanontijd. Sainz kuste de muur en de Red Bulls schoten te kort. Daarbij plaatste Perez zich voor Verstappen.

De pole was een opsteker voor Charles Leclerc na de motorpanne in Barcelona en de tactische blunder in Monaco. “Dit voelt goed. Alle polepositions voelen goed, maar deze had ik niet verwacht toen ik zag hoe snel Red Bull was in Q1 en Q2. Maar in Q3 viel alles in zijn plooi. Stratencircuits gaan me altijd af, langs die muren scheuren is leuk. Het was wel nipt. Ik liet remmen los en was aan het bidden dat het goed kwam. Maar het is gelukt. Bandenmanagement wordt zondag belangrijk, maar dat ging bij ons een stuk beter in Barcelona en Monaco. Het wordt interessant om te zien of dat morgen weer lukt.”

Sergio Perez, winnaar in Monaco en vorig jaar in Bakoe, vloog over het stratencircuit, maar ging misschien een tikkeltje té ver. “Ik heb een paar keer de muur geraakt, maar gelukkig heb ik het overleefd. De auto is blijkbaar heel sterk. Ik probeerde té veel. Voor mijn laatste vliegende ronde had ik een motorprobleempje, waardoor ik te lang in de pits stond en alleen moest rijden. Dat is hier niet ideaal op het rechte stuk. Maar goed, het wordt een lange race morgen en we zien er sterk uit.”

Verstappen: “Net net als vorig jaar”

Wereldkampioen en WK-leider Max Verstappen start als derde en kon daar verrassend goed mee leven. “De start van mijn laatste ronde was goed, maar dan glipte het weg door wat foutjes. Niet echt wat ik wil, maar tweede en derde geeft ons als team morgen een goede kans.”

Max Verstappen. — © AFP

Verstappen won dit jaar al vaker zonder vanop pole te vertrekken en op het rechte stuk van 2,2 kilometer liet Red Bull een hogere topsnelheid optekenen, liefst 9 km/u sneller. Verstappen: “We lijken iets te missen over één ronde, maar ik hoop dat het ons racetempo ten goede komt. We gaan iets harder dan de Ferrari, maar je moet natuurlijk ook sneller zijn in de bochten. Maar vorig jaar ben ik hier ook als derde vertrokken.” Ter herinnering: toen lag Verstappen riant op kop tot hij een klapband kreeg.

Carlos Sainz start als vierde, voor George Russell die weer beter presteerde dan Lewis Hamilton, zijn teammaat bij Mercedes. De recordkampioen hangt ook nog een straf boven het hoofd, omdat hij Lando Norris ophield in Q2.

Dubbele crash van Stroll

Deel 1 van de kwalificaties, Q1, werd de sessie stilgelegd na de tweede (!) crash van Lance Stroll, die zijn Aston Martin beschadigde. Met nog amper 2’30” op de klok ontstond een hectische slotfase, waarbij naast Stroll zelf ook Kevin Magnussen (Haas), Alex Albon (Williams), Nicholas Latifi (Williams) en Mick Schumacher (Haas) uitgeschakeld werden. Verstappen zette de snelste tijd neer.

In Q2 was het de andere Aston Martin, van Sebastian Vettel, die van de baan ging, maar hij kon voort zonder rode vlag. Sergio Perez was het snelst. Raakten niet in Q3: Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) en Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

De GP van Azerbeidzjan start zondag vroeger dan gewoonlijk, om 13 uur Belgische tijd. (mc)