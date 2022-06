Red Panthers verslaan India in eerste confrontatie in Hockey Pro League

Barbara Nelen bezorgde de Belgen een droomstart met een treffer na amper twee minuten. Dat bleek ook meteen de ruststand. Na vijf minuten in het derde kwart verdubbelde Ambre Ballenghien de voorsprong. India, halvefinalist op de Spelen in Tokio, profiteerde bij aanvang van het slotkwart van mistasten in de Belgische verdediging om via Lalremsiami (47.) de aansluitingstreffer te scoren, maar dichter kwamen de bezoekers niet.

Voor de dames van coach Raoul Ehren was het de elfde wedstrijd in de Hockey Pro League. Ze behaalden zaterdag een vijfde overwinning. Met 16 punten staan de Panthers zesde. India blijft met 22 punten uit elf duels derde.

Om 16 uur spelen ook de Red Lions tegen hun Indiase collega’s. Morgen/zondag staan opnieuw twee duels tussen België en India op het programma.

Voor de Red Panthers kaderen de wedstrijden van dit weekend in de voorbereiding op de komende wereldbeker, die van 2 tot 17 juli in het Spaanse Terrassa en het Nederlandse Amstelveen plaatsvindt.