Tim Wellens over het nakend vertrek bij Lotto-Soudal: “Misschien ben ik te gelukkig bij deze ploeg”

LEES OOK. Na Philippe Gilbert neemt Lotto-Soudal ook afscheid van Tim Wellens, maar CEO John Lelangue panikeert niet: “Onze jongeren zullen blijven ontploffen”

De 31-jarige Limburger hield aan zijn meerdere aanvalspogingen de prijs van de strijdlust over. In de coulissen van het podium wilde hij even terugkomen op het nieuws dat al weken in de lucht hing: aan het eind van het seizoen verlaat Wellens na bijna elf jaar trouwe dienst het team van de Nationale Loterij. “Ik ben nog altijd heel gelukkig bij de ploeg”, opende Wellens. “Maar misschien ben ik gewoon te gelukkig bij deze ploeg. Misschien ben ik te veel verwend geweest. Net daarom zocht ik een nieuwe uitdaging.”

Wellens wijst niemand met de vinger. “Misschien zal ik volgend jaar tot de conclusie komen dat het bij Lotto nog niet zo slecht was”, klinkt het. “Maar ik weet waarom ik deze keuze gemaakt heb, wat het echter niet makkelijker maakte. Ik ben altijd een heel loyaal renner geweest, iemand die niet elk jaar van ploeg wil veranderen. Daarom heb ik lang moeten nadenken over mijn keuze. Ik heb met heel veel mensen overleg gepleegd, omdat het zo’n belangrijke keuze was.”

De strijdlust in Dwars door het Hageland was voor Tim Wellens. — © BELGA

Namen noemen kan Wellens niet. Team UAE en in mindere mate Ineos Grenadiers worden het vaakst genoemd. “Het is nog niet honderd procent rond maar in mijn hoofd is het al in orde.”

Dat Lotto-Soudal volgend seizoen misschien niet langer deel uitmaakt van de World Tour was voor Wellens geen doorslaggevend argument. “Uiteraard is het fijner om de zekerheid van de World Tour te hebben maar ik denk dat Alpecin een mooi voorbeeld is van een team dat niet tot de World Tour behoorde en toch de koersen kon rijden die ze wilde rijden. Maar met Arnaud (De Lie, red) en hoe hij rijdt heb ik er een goed oog in dat Lotto zijn plaats in de World Tour alsnog veilig zal stellen. En ook ik ga daar mijn steentje toe bijdragen. In de Tour? Graag, het blijft de belangrijkste wedstrijd van het jaar en ik heb in het verleden toch ook al bewezen dat ik er kan presteren, onder anderen door lang de bolletjestrui te dragen.”