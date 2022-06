Carlos Verona weerstaat late aanval van Primoz Roglic en rondt vlucht knap af in eerste Alpenrit van de Dauphiné, Van Aert kraakt en is gele trui kwijt aan Roglic

Carlos Verona (Movistar) heeft de voorlaatste etappe in de Dauphiné gewonnen. Primoz Roglic kwam maar nipt te laat om de Spanjaard van de ritzege te houden, maar de Sloveen van Jumbo-Visma neemt wel de gele trui over van Wout van Aert.

Zoek niet naar Dylan Groenewegen, Chris Froome of Jordi Meeus. Zij hielden het nog voor de start van de loodzware voorlaatste etappe voor bekeken. Een etappe van net geen 135 kilometer waarin de renners door de Alpen trokken en van bij de start meteen hun tenen mochten uitkuisen. Waarom? De mythische Galibier loerde namelijk om de hoek. Iets waar bergtrui Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) bijzonder hard naar uitkeek, want de Fransman ging er vrijwel meteen vandoor. Anderen volgden zijn spoor, maar werden al even snel ingerekend. Bij zijn tweede poging lukte het Rolland wel om wat meer afstand te nemen. Samen met Matteo Fabbro (BORA-hansgrohe) kreeg hij twintig seconden, wat voldoende bleek om de vijftien punten aan de top van de Galibier aan zijn totaal toe te voegen. Daarachter reden twee groepjes met elk een Belg in: enerzijds Laurens Huys met drie metgezellen, anderzijds Dries Devenyns met onder meer Amador en Elissonde.

In het dal van de Galibier kwam er een grote samenvoeging van deze drie groepjes en nog enkelingen vanuit het peloton. Onder meer Jasper Stuyven en Luis Leon Sanchez waren er daar . Een totaal van maar liefst achttien renners kreeg na verloop van tijd twee minuten. Geen overbodige luxe met de tweede col van buiten categorie op het programma: de Croix de Fer.

Tijdens die beklimming glipte Mark Donovan van DSM weg en de Brit had na enige tijd meer dan een minuut voorsprong op de rest van de kopgroep, waar er met mondjesmaat renners afvielen. Dries Devenyns was de eerste Belg die de rol moest lossen. Even later hadden ook Stuyven en Huys door hoe zwaar de Croix de Fer wel niet kan zijn. In de tussentijd duwden Uno-X en Jumbo-Visma in het peloton door om de achterstand op de leiders niet nog groter te laten worden.

Met vijf

Ze vielen als vliegen in de kopgroep, waardoor er van de achttien nog maar vijf overschoten. Mühlberger en Elissonde namen het initiatief, Verona, Lafay en Rolland kwamen op karakter aansluiten. Op hetzelfde moment kraakte geletruidrager Wout van Aert. Het zou zijn laatste dag in het geel worden. Voor Pierre Rolland werd het dan weer allerminst zijn laatste dag in de bollen, want ook nu kaapte hij de volle buit mee bovenop de Croix de Fer. Een trui die hem zondag in de slotrit niet meer kan ontglippen.

Omdat het peloton steeds dichterbij kwam, legden Verona en Elissonde er duchtig de pees op. De andere vluchters konden niet volgen en moesten hun meerdere erkennen in de Spaans-Franse alliantie. Op de slotklim in skioord Vaujany ging Verona solo. De Spanjaard van Movistar zag zijn kansen op een ritzege aanzienlijk groeien. Alleen moest hij dan nog wel het geweld van Jumbo-Visma zien te overleven. Jonas Vingegaard zette aan voor zijn ploegmaat Primoz Roglic, die even later alleen wegreed en op zoek ging naar Verona. Alleen was die al iets te ver om nog bijgehaald te worden. De 29-jarige Spanjaard boekt nog maar zijn eerste profzege uit zijn carrière, Primoz Roglic neemt wel de gele trui over van Wout van Aert.

Uitslag:

1. Carlos Verona in 3h53’35”

2. Primoz Roglic + 13”

3. Jonas Vingegaard + 25”

4. Ben O’Connor + 27”

5. Tobias H. Johannessen + 39”

6. Jhoan Esteban Chaves + 40”

7. David Gaudu + 40”

8. Louis Meintjes + 40”

9. Tao Geoghegan Hart + 48”

10. Jack Haig + 56”