Paris Hilton sloeg uitnodiging Joe Biden af om op huwelijk Britney Spears aanwezig te zijn

Vriendschap boven alles. En dus sloeg Paris Hilton (41) een uitnodiging van het Witte Huis om te komen dj’en tijdens een etentje van Amerikaans president Joe Biden af. Want dat etentje zou plaatsvinden op de huwelijksdag van haar goeie vriendin Britney Spears. “En dat was belangrijker voor me.”

Het zijn keuzes die doorsnee stervelingen zoals u en ik nooit moeten maken, Joe Biden of Britney Spears. Maar wij zijn dan ook Paris Hilton niet. De Amerikaanse socialite is al jaren goed bevriend met Spears en vertelde in haar podcast This is Paris hoe ze een bijzondere opdracht liet schieten om op haar huwelijk aanwezig te zijn.

“Er werd me gevraag om te komen draaien voor onze president en enkele andere presidenten tijdens een etentje. Maar dit was belangrijker voor me.” Meer details over het huwelijksfeest zelf wil ze niet geven. “Het was de avond van de ‘princess bride’, het is aan haar om dat verhaal te vertellen. Ze zag er prachtig uit. Het maakt me zo blij dat ze eindelijk haar eigen sprookje kan schrijven.”

Hilton bleef Spears altijd steunen toen die onder het bewind kwam te staan van haar vader. Vorig jaar schreef ze zelfs nog een volledig essay over de zangeres. “Ze kreeg al met veel duistere momenten te maken in haar leven, maar Britney straalt nog steeds vreugde uit. Ze heeft een prachtig hart en ze is en blijft een superster”, klonk het toen.