Verwachte massa blijft uit op herdenking extreemrechts voor Jürgen Conings

Het rouwmoment voor Conings in het Dilserbos werd georganiseerd door project Thule, de nieuwe extreemrechtse groepering van Tomas Boutens. Boutens zat jarenlang samen met Conings in het leger en werd in 2014 veroordeeld tot vijf jaar cel voor terrorisme omdat hij met de rechts-extremistische organisatie Bloed, Bodem, Eer, Trouw aanslagen plande. Sinds zijn vrijlating is hij bezig met de uitbouw van een nieuwe vereniging, Project Thule.

Het is met Project Thume dat zaterdag om stipt 15 uur een herdenking voor Conings werd gepland, aan de boom waar de voortvluchtige militair stierf. Die plek is het voorbije jaar uitgegroeid tot een half bedevaartsoord, met bloemen, kindertekeningen en Vlaamse vlaggen. De politie van de zone Maasland was al enkele dagen op de hoogte van de plannen en had zaterdagmiddag in de omgeving plaats gevat in een anonieme wagen.

© rr

De verwachte massa bleef uit. Uiteindelijk daagden zo’n 25 personen op, onder wie ook enkele Nederlanders.. Het gezelschap wandelde onder leiding van Boutens naar de boom, waar een moment stilte werd gehouden. Vervolgens werd aan de boom een rouwkrans met het opschrift ‘Nooit Vergeten’ neergelegd. “Ik wil de mensen bedanken die deze plek onderhouden”, sprak Boutens de aanwezigen toe, die veelal in het zwart waren gekleed. Eén persoon droeg een T-shirt met in het groot ‘STAATSGEVAARLIJK’ op. Verschillende anderen hadden emblemen van de Vlaamse leeuw op hun zwarte hemden genaaid.

De herdenking verliep sereen en de politie bleef op zeer ruime afstand, aan de verre rand van het bos. Na afloop vertrokken de aanwezigen richting een andere locatie in Limburg, voor de Limburgse infodag van Project Thule.