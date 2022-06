Finishfoto brengt bevestiging! Timothy Dupont sprint naar de zege in ZLM Tour: “Het was een heel moeilijke periode”

Timothy Dupont (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de vierde rit in de ZLM Tour op zijn naam geschreven. Onze landgenoot toonde zich in het Nederlandse Mierlo de snelste in een massaspurt. De Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma) werd tweede en blijft leider. Elia Viviani werd derde.

Met 200 vlakke kilometers kregen de sprinters in de ZLM Tour een nieuwe kans op de dagzege. Jakub Mareczko wou net als gisteren zijn snelle benen tonen, maar ook leider Olav Kooij had zijn zinnen gezet op een tweede zege. Zeven renners, waaronder onze landgenoot Jarno Jordens (Tarteletto-Isorex), dachten daar echter anders over en kozen voor de vroege vlucht. Onder impuls van Jumbo-Visma kregen de vluchters nooit de gewenste voorgift.

Bij aanvang van de laatste lokale ronde was het sprookje van de vluchters dan ook ten einde. Tom Wirtgen (Pauwels Sauzen-Bingoal) had toch nog wat in de benen en perste er nog een kleine inspanning uit in de hoop de sprintersploegen te verassen. Zonder succes weliswaar. Op goed acht kilometer van de finish was ook zijn verhaal afgelopen. Het sein voor Jelle Blootsveld om het te proberen. De aanval van de renner van Allinq Continental Cyclingteam zorgde even voor wat nervositeit bij de sprintersploegen, maar ook zijn poging werd teniet gedaan.

Sprinten dus. Daarin werd Olav Kooij perfect afgezet door zijn ploegmaats van Jumbo-Visma. De Nederlander leek op weg naar de zege, maar onze landgenoot Timothy Dupont wist Kooij nog te remonteren en zijn wiel als eerste over de finish te gooien. Kooij blijft dankzij zijn tweede plek wel leider en lijkt op weg naar de eindzege.

Uitslag

1. Timothy Dupont (Pauwels Sauzen-Bingoal)2. Olav Kooij (Jumbo-Visma)3. Elia Viviani (Ineos Grenadiers)4. Arvid de Kleijn (Human Powered Health)5. Alexander Salby (Riwal Cycling Team)

Timothy Dupont zichtbaar geëmotioneerd na zege in ZLM Tour: “Ben zeker dat overleden vader en schoonouders het boven hebben gezien”

“Dit is zeer mooi”, was Dupont zichtbaar emotioneel na zijn zege. “Het was een heel moeilijke periode voor mij na het overlijden van mijn vader en mijn schoonouders op een maand tijd. Ik ben zeker dat ze het boven hebben gezien. Ik moet daardoor de mensen bedanken die me heel nabij staan. Na die rotperiode heb ik nooit echt het supergevoel gehad. Maar ik ben hard blijven werken en dat heeft geloond. Ik was niet zeker dat ik gewonnen had, mijn gevoel zei van wel, maar je bent nooit zeker. Maar ik ben zo blij met de zege. Dit is goed voor het vertrouwen.”