In Florida is het tornadoseizoen weer volop bezig en dat is een koppel uit Fort Piece afgelopen dinsdag zuur te komen staan. De echtgenoot stond op zijn gemak te barbecueën in zijn veranda, tot hij werd verrast door een tornado. Eerder die dag werd er op het plaatselijke weerstation bekendgemaakt dat er kans was op een tornado, maar het koppel had niet verwacht dat die zich net in hun voortuin zou vormen.