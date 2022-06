Ploegmanager verdedigt uitgesloten Juan Sebastian Molano na slag in het gezicht: “Hij is nochtans een brave jongen”

Volgens Mauro Gianetti heeft het televisiepubliek van het Critérium du Dauphiné niet de échte Juan Sebastian Molano gezien. “Het is een brave, kalme en welopgevoede jongen. Het is zonde wat er vrijdag is gebeurd. Natuurlijk mag hij dat niet doen, maar hij raakte ook niet zomaar buiten zichzelf”, aldus de baas van Molano en Pogacar.

Volgens de Zwitser werkte Hugo Page niet alleen op de heupen van Molano alleen. “Toen hij het de jonge Fransman ging zeggen, ontstond er een woordenwisseling. Het was niet de eerste keer maar al de derde keer dat Page hem de weg had afgesneden. Het is niet omdat je piepjong bent dat je links en rechts mag doen wat je wil in het peloton. Molano zei hem dat hij gevaarlijk deed en net alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar bracht. Hij gaf hem dan een lichte tik – wat natuurlijk niet mag – en hoopte dat daarmee alles zou opgelost zijn.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De andere renners in het peloton kwamen hem zeggen dat hij gelijk had dat hij bij Page de puntjes op de i had gezet. En dat deed Molano geen deugd, want hij dacht dat hij daardoor plots almachtig werd. Natuurlijk had hij nadien hem nooit meer mogen opzoeken. Ik was zelf versteld toen ik zowel die actie zag van onze Colombiaan in de koers zelf, en daarna. Het is normaal een enorm rustige natuur, een kalme, brave jongen.” Hugo Page denkt er natuurlijk anders over.