Sander Gillé en Joran Vliegen dubbelen verder in kwalificaties in Halle, Goffin loot Medvedev

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich zaterdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het ATP-grastoernooi in het Duitse Halle (2.134.520 euro). De Limburgers waren met 7-5 en 6-3 te sterk voor de Nederlander Tallon Griekspoor en de Slovaak Alex Molcan.

Om de hoofdtabel te bereiken, moeten Gillé en Vliegen voorbij de Duitsers Yannick Hanfmann en Jan-Lennard Struff of de Uruguayaan Ariel Behar en de Ecuadoraan Gonzalo Escobar.

In het enkeltoernooi verdedigt David Goffin (ATP 41) de Belgische kleuren. Hij kende wel pech met de loting want in de eerste ronde moet Goffin meteen de baan op tegen het Russische topreekshoofd Daniil Medvedev (ATP 2).

Goffin (31) en Medvedev (26) speelden al drie keer tegen elkaar, telkens in 2019. De Rus leidt met 2-1.

Voor Goffin wordt Halle zijn eerste toernooi sinds zijn nederlaag in de derde ronde van Roland Garros tegen de Pool Hubert Hurkacz. Een dijbeenblessure speelde hem toen parten op het gravel in Parijs. Goffin paste vervolgens voor het grastoernooi van Rosmalen.