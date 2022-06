Olympiër Gabriël De Coster grijpt op Wereldbeker in Praag naast topresultaat door het missen van een poortje

Gabriël De Coster is er niet in geslaagd om zich in de A-finale te slalommen op de Wereldbeker in het Tsjechische Praag. De Mechelaar bewees met een zevende beste tijd wel het talent te hebben om zich in de top tien te varen, maar het missen van één poortje brak hem zuur op. Gabriël kreeg vijftig strafseconden aangesmeerd en zakte daardoor naar een achtentwintigste plaats.

Maarten De Wilde, sporttechnisch directeur topsport kajak, gaf na de puike zesde plaats in de tweede World Cup race gisteren nog aan dat Gabriël De Coster voldoende kwaliteit heeft om zich binnen de eerste twintig van de wereldtop te peddelen. “ De 21-jarige Mechelaar zette dit in zijn halve finalerace ook dik in de verf”, stelde Maarten vast, “Gabriël heeft in deze halve finale een mooie run afgewerkt en een heel sterke tijd neergezet. Op de moeilijkste delen van het parcours had hij veel controle, maar op één poort die hij aan te hoge snelheid nam, maakte hij dus die fatale fout. Jammer genoeg laat hij het zo na om zichzelf op deze wereldbeker naar een heel mooie ranking te hijsen. Dit was pas de tweede keer dat hij de halve finale op de wereldbeker haalt, maar hier gebeurde dit wel in een heel hoogstaand deelnemersveld.”

Gabriël De Coster start in deze World Cup editie nog in de extreme slalom, een nieuwe Olympische discipline. “Daarin nemen telkens vier peddelaars het tegen elkaar op en dat in de reeksen, kwartfinale, halve finale en finale. Telkens gaan de eerste twee door naar de volgende ronde. In die extreme slalom heeft Gabriel nog geen referenties kunnen neerzetten. Elke race waarin hij start wordt dus voor hem een extra ervaring. Hij is duidelijk snel genoeg om dit goed te doen, al zal hij tegen sterke tegenstanders de felle duels niet uit de weg mogen gaan”, beseft Maarten De Wilde.