Remco Evenepoel gaat in zijn eerste Ronde van Zwitserland voor podiumplek: “Geen tijd verliezen in de bergen, toeslaan in de slottijdrit”

Top vijf, of misschien wel top drie in het eindklassement. Toeslaan in de slottijdrit volgende zondag. En mocht hij eerder de kans krijgen op ritwinst, zal hij die ook niet laten liggen. Ziehier de ambities waarmee Remco Evenepoel zondag aan zijn allereerste Ronde van Zwitserland begint. Over winnen spreekt hij niet. De reden van die voorzichtigheid? “Voor het eerst ga ik me acht dagen meten met klassementsrenners die in topvorm zijn voor de Tour. Dat is speciaal, uniek en nieuw voor mij.”