Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout verkozen tot nieuwe covoorzitters van Groen

Het duo Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout heeft het gehaald. De twee volgen samen Meyrem Almaci op als nieuwe covoorzitters van Groen, zo meldt de partij zaterdagnamiddag in een persbericht. “Het groene verhaal is er ook een van ongelijkheid aanpakken en zorgen voor het welzijn van alle mensen: daar willen wij nog meer dan vandaag de focus op leggen”, aldus het duo in een eerste reactie.

Eén stemronde was voldoende voor Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout. Het duo kreeg liefst 57 procent van de stemmen van de Groen-leden, ruim meer dan de andere kandidaat-duo’s Juan Benjumea en Elisabeth Meuleman (35%) en Jenna Boeve en Jad Zeitouni (6%). “Dit is de start van een nieuw tijdperk voor onze partij. Trouw aan onze idealen, met niets dan respect voor onze voorgangers. We bedanken de andere duo’s voor de sportieve strijd en de leden voor het vertrouwen”, klinkt het bij Naji en Vaneeckhout.

Wie zijn ze?

Nadia Naji is 30 jaar en afkomstig uit Molenbeek. Zij wil “punch en vernieuwing” brengen in de partij. Ze wil als vrouwelijke partijvoorzitter met etnisch-cultureel diverse achtergrond ook de stem van vrouwen en minderheidsgroepen vertolken. “Ongelijkheid is het grootste onrecht in onze maatschappij en de klimaatcrisis is bij uitstek een ongelijkheidscrisis. Naast de klimaatopwarming is de strijd tegen racisme en armoede mijn belangrijkste drijfveer om mij te engageren. Dat deed ik al als vrijwilliger in de huiswerkklas en dat engagement wil ik nu verder zetten op het hoogste politieke niveau.”

Jeremie Vaneeckhout, 37 jaar, is vader van drie jonge dochters en afkomstig uit Anzegem. Hij heeft al jarenlange ervaring in de partij. Hij maakt er een strijdpunt van om het welzijn van alle mensen opnieuw centraal te zetten. “Welzijn en gezondheid, dat is honderd procent Groen. Het mentale welzijn van onze jongeren, de crisis in het onderwijs en in de kinderopvang: dat zijn zaken waar vele ouders met mij ongerust over zijn.”