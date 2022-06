Eén en twee voor Alpecin-Fenix in Dwars door het Hageland: Oscar Riesebeek haalt het voor Gianni Vermeersch

Na een heel onrustig begin, met tal van aanvallen, slaagden Jens Reynders, Ward Huybs, Kobe Vanoverschelde, Thomas Joseph en Simon Daniels er toch in om een aanzienlijke kloof te slaan. In eerste instantie liet de grote groep niet echt begaan, maar na verloop van tijd ging het blok er dan toch op en mochten de vijf zowat 3 minuten voor hen uitrijden. Vanoverschelde kende bij de passage op de Grootbroekstraat, op 78 kilometer van de finish, pech en ging aan de kant met een lekke achterband. Wat verderop sloeg ook het noodlot toe bij Huybs en zo hielden we met Reynders, Joseph en Daniels nog slechts drie leiders over.

De Grootbroekstraat zorgde ervoor dat het peloton in verschillende stukken uiteen spatte. Na de Demervallei in Aarschot hervormde de kopgroep zich toen Vanoverschelde en Huybs opnieuw aansluiting vonden na pech. Tijdens de beklimming van het Grasbos ontbond Tim Wellens zijn duivels, hij deed zo de lange vlucht teniet. Ook Michael Morkov toonde zich, maar een uitgedund peloton zou zich toch aanmelden voor de nog twee resterende plaatselijke ronden van elk 23,3 kilometer, met daarin telkens de passage van het Prinsenbos, de Demerdijk Zichem en de Citadel van Diest.

In het Prinsenbos zette Tim Wellens opnieuw fors door. Hij lag aan de basis van een nieuwe kopgroep, waar ook Taco van der Hoorn, Fabio Van Den Bossche en zijn teamgenoot Florian Vermeersch deel van uitmaakten. In het peloton regelden de renners van Arkéa-Samsic de jacht op het viertal. Dat kwartet vatte de slotronde aan met een voorgift van 15 seconden. Yves Lampaert en Stan Van Tricht zorgden op 15 kilometer van de finish voor een samensmelting. Het peloton was dan nog zowat 40 man sterk.

Oscar Riesebeek glipte er vanonder op de Demerdijk Zichem en had op de top van het Grasbos een voorsprong van 10 seconden op de groep. Riesebeek kwam op de Citadel niet meer in de problemen en haalde het net voor zijn teamgenoot Gianni Vermeersch en Florian Sénéchal.

Op de erelijst van ‘de Vlaamse Strade Bianche’ is Riesebeek de opvolger van de Noor Rasmus Tiller.