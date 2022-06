Elise Mertens stoot door naar dubbelfinale in Rosmalen

Aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova, met wie ze het eerste reekshoofd vormt, won de Limburgse met 6-4 en 6-2 van de Japanners Eri Hozumi en Makoto Ninomiya. De wedstrijd duurde een uur en zes minuten.

In de eindstrijd staan Mertens en Kudermetova tegenover de Australische Ellen Perez en de Sloveense Tamar Zidansek. De 26-jarige Mertens mikt op een zestiende titel in het dubbelspel, de tweede dit jaar. Met Kudermetova was ze in februari de beste in Dubai.

In het enkelspel verloor Elise Mertens donderdag in de tweede ronde (achtste finales) van Alison Van Uytvanck.

