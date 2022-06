Vrachtwagen raakt brug en sukkelt in Samber in Sars-la-Buissière

Een vrachtwagen die maïs vervoerde, is zaterdag in Sars-la-Buissière, in de provincie Henegouwen, in de Samber terechtgekomen. Dat meldt de brandweer. De chauffeur wist zich uit de cabine te bevrijden.

Het spectaculaire ongeval gebeurde zaterdagmorgen om 7.11 uur onder een brug aan de rue de l’Ecluse in Sars-la-Buissière. Een oplegger met maïs viel in de Samber nadat hij het jaagpad had gebruikt. “Hij ging per ongeluk het jaagpad op, onder een brug door. Er was geen bord dat de hoogte van de brug aangaf. De bovenkant van de vrachtwagen schraapte de brug, waardoor deze in het water viel”, aldus de brandweer.

Duikers kwamen ter plaatse met materiaal om ervoor te zorgen dat er geen olie weglekt. De scheepvaartpolitie bekijkt nu hoe het gevaarte getakeld kan worden.