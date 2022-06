Waarom Zwitserland geen last heeft van de inflatie

Terwijl heel Europa kreunt onder de inflatie hebben de Zwitsers veel minder last van prijsstijgingen. Hoe komt dat toch? En kunnen wij in België hetzelfde doen?

De prijzen in Zwitserland stegen op een jaar tijd met 2,9 procent, tegenover 8,9 procent in België en 8,1 procent in Europa. Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, ziet daar meerdere redenen voor. “Zwitserland heeft altijd minder last van inflaties, omdat ze een sterke eigen munt hebben en geen indexeringsmechanismes. Maar in deze specifieke crisis zijn het de stuwmeren en de opwekking via waterkracht die ervoor zorgen dat zij de prijsstijgingen minder voelen.”

De Zwitsers wekken 60 procent van hun elektriciteit op met waterkracht. “Bij de Belgen is dat nul procent, wij doen dat gewoon niet”, zegt Van Craeynest. “Door zoveel gebruik te maken van hernieuwbare energie is Zwitserland veel minder afhankelijk van gas en olie en de fluctuerende prijzen die daarbij horen.”

Dat is een groot zeer groot verschil, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. “Elektriciteit zit in het begin van de inflatieketen en heeft dus ook een grote impact. De hoge gas- en olieprijzen maken dat het kostelijker is om energie op te wekken. Duurdere elektriciteit zorgt dan voor duurdere productiekosten, wat dan weer zorgt voor duurdere prijzen.”

Hernieuwbare energie is de oplossing

Hoe goed het ook werkt voor Zwitserland, elektriciteitsopwekking door waterkracht is in België geen optie. Zowel het hoogteverschil als de stroomsnelheid die je nodig hebt om energie op te wekken is er hier niet. Gelukkig hebben wij wel andere manieren om hernieuwbare energie op te wekken. “Wind- en zonne-energie zijn bij ons zeer goede opties”, aldus Van Craeynest. “België staat bekend om zijn windmolens op water, daar zijn wij heel goed in. De zonnepanelen worden ook minder duur en dus toegankelijker.”

Het aandeel hernieuwbare energie in ons land is wel veel kleiner. Slechts 18,6 procent van de energie is hernieuwbaar. Op dat vlak valt er dus zeker nog wat te leren van de klimaatneutrale Zwitsers. “We zijn als land zeker en vast bezig met die overschakeling naar andere energiebronnen maar, we hebben nog een heel lange weg te gaan”, zegt Van Craeynest.

Een weg die zeker en vast de moeite is om te bewandelen: “Het is een grote investering en het duurt even maar op lange termijn gaat dat voor ons wel beter zijn. Die hernieuwbare energie is goed voor het klimaat, goed voor de portemonnee, en ook op ethisch vlak is het beter. Als wij onze energie zelf kunnen opwekken zijn we niet meer verplicht om gas en olie te kopen van landen zoals Rusland en Qatar.”