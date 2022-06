Slechts 7(!) honderdsten tussen Ferrari en Red Bull in laatste training, kwalificaties beginnen kwartiertje later

Sergio Perez in de oude stad in Bakoe. — © ISOPIX

De F1 lijkt af te stevenen op onvoorspelbare kwalificaties. In de laatste training was Sergio Perez (Red Bull) het snelst, maar Charles Leclerc (Ferrari) moest maar 7 honderdsten toegeven. Max Verstappen reed de derde tijd. De kwalificaties beginnen om 16.15 uur, een kwartier later dan voorzien.

LEES OOK. Jos Verstappen rukt wiel af in de Rally van Wervik

“Ongelooflijk, overal rijden auto’s in de weg”, zuchtte Max Verstappen in de slotfase van de derde vrije training. De regerende wereldkampioen had net zijn snelste rondje moeten afbreken omdat hij gehinderd werd door trager verkeer. In dit geval zijn goede vriend Fernando Alonso. Het geeft wel aan dat Verstappen sneller had gekund dan zijn derde tijd op 2 tienden van zijn teamgenoot Perez.

McLaren was best-of-the-rest, maar wel al op meer dan een seconde.

De derde en laatste trainingssessie was begonnen met een kwartier vertraging om de bandenmuren te herstellen na een brokkenrace in de Formule 2, gewonnen door de Deen Frederik Vesti. Het stratencircuit in Bakoe doet zijn reputatie van spektakelbaan alle eer aan...

De kwalificaties beginnen om 16 uur Belgische tijd. De race start zondagmiddag al om 13 uur. (mc)