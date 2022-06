Belgian Falcons en Cheetahs zetten grote stap naar EK in München, Alexander Doom wint 400 meter en duikt onder EK-limiet

De Belgische 4x100 meterploegen bij zowel de vrouwen als de mannen hebben zaterdag op de Atletica-meeting in Genève een uitstekende zaak gedaan richting EK atletiek in München. De vrouwen finishten als vierde op de prestigieuze Zwitserse wedstrijd, de mannen als achtste.

Bij de vrouwen klokten Elise Mehuys, Imke Vervaet, Rani Vincke en Rani Rosius zaterdag 44.03. Eerder dit seizoen liepen ze al 44.15, en de EK-selectie gebeurt op basis van de som van de twee beste tijden per land. De snelste zestien landen mogen in augustus naar München. De Belgische vrouwen zijn nu elfde en staan er dus bijzonder goed voor. De winst ging in Genève naar Zwitserland in 43.03. Het Belgisch record van de gouden olympische ploeg uit 2008 staat op 42.54.

Bij de mannen lieten Gaylord Kuba Di-Vita, Ward Merckx, Jordan Paquot en Kobe Vleminckx zaterdag 39.59 optekenen. Eerder dit seizoen liepen ze al 40.01 en zo komen ze nu precies op de zestiende plaats terecht op de Europese ranking. Voorlopig genoeg dus voor het EK, maar het worden nog spannende weken. De winst ging in Genève naar Duitsland in 38.66. Het Belgisch record staat sinds 2003 op 39.05 en lijkt stilaan binnen handbereik.

Doom wint 400 meter

Alexander Doom heeft zaterdag de 400 meter gewonnen bij de Atletica-meeting in het Zwitserse Genève. De Belgian Tornado dook met 45.63 onder de limiet voor het EK atletiek in München in augustus.

Voor het EK is 45.70 vereist. Een mogelijke hinderpaal voor Doom is dat met Kevin Borlée, Jonathan Sacoor en Julien Watrin vorig jaar - toen de selectieperiode al was ingegaan - drie Belgen sneller waren en er slechts drie atleten per land naar het EK mogen. Watrin is echter ook geplaatst op de 400 meter horden en laat de vlakke 400 meter meer dan waarschijnlijk schieten, waardoor er plaats is voor Doom in de EK-selectie. Voor het WK in Eugene in juli is 44.90 vereist, maar Doom kan zich ook plaatsen via de World Rankings. Daar is hij momenteel 47e (en tweede Belg na Watrin), terwijl de top 48 naar Eugene mag. Het persoonlijk record van Doom staat sinds vorig jaar op 45.34.

Jonathan Sacoor kwam er zaterdag, net als de voorbije weken, niet aan te pas. Hij bleef steken op 47.54. Zijn persoonlijk record bedraagt 45.03.

Bij de vrouwen finishte Camille Laus in Genève als derde in 52.15. Eerder dit seizoen liep ze al 51.77, haar persoonlijk record bedraagt 51.49. Voor het EK is 51.70 nodig, voor het WK 51.35. Laus maakt wel een goeie kans om via de World Rankings naar Eugene te mogen, want ze is 44e, terwijl de top 48 naar het WK gaat. Imke Vervaet finishte zaterdag als zesde in 52.36, vier honderdsten boven haar persoonlijk record.