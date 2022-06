Nederland zonder Noa Lang, Polen zonder Robert Lewandowski en Portugal zonder Cristiano Ronaldo in Nations League

Robert Lewandowski ontbreekt zaterdagavond bij Polen in de Nations League-wedstrijd tegen Nederland in Rotterdam. De Poolse spits van Bayern München zit niet bij de selectie van 23 spelers die bondscoach Czeslaw Michniewicz heeft doorgegeven aan de UEFA. Bij de Nederlanders is Noa Lang er niet bij.

De Poolse trainer liet vrijdag al doorschemeren dat Lewandowski mogelijk zou ontbreken tegen Oranje. De 33-jarige topschutter, die wil vertrekken bij Bayern München, krijgt rust met het oog op de thuiswedstrijd van dinsdag in Warschau tegen de Rode Duivels. Woensdagavond scoorde Lewandowski nog de 0-1 voor Polen in het Koning Boudewijnstadion. België zette de scheve situatie daarna helemaal recht en won met 6-1.

In de wedstrijdselectie van Oranje ontbreekt Noa Lang, die op de tribunes van De Kuip moet plaatsnemen. De aanvaller van Club Brugge had woensdag tegen Wales nog een basisplaats.

© ISOPIX

Portugal zonder Ronaldo, Moutinho en Guerreiro tegen Zwitserland

Cristiano Ronaldo, Joao Moutinho en Raphaël Guerreiro zijn vrijgesteld van de verplaatsing naar Zwitserland voor de wedstrijd van zondag met het Portugese elftal op de 4e speeldag van de Nations League. Dat maakte de bondscoach Fernando Santos zaterdag bekend

De vijfvoudige Gouden Bal nam niet deel aan de laatste training van de Seleçao voor de reis naar Genève. “Het gaat niet over een fysiek probleem”, verzekerde de trainer op een persconferentie voor de wedstrijd in het trainingscamp in de achterbuurten van Lissabon. “Het heeft geen zin om met 26 spelers naar Zwitserland te reizen, als er maar 23 op de bank mogen zitten.”

In deze laatste wedstrijd van het seizoen zal Portugal proberen om aan de leiding te blijven in groep B van League A. Na een gelijkspel tegen Spanje in Sevilla (1-1) en twee overwinningen in Lissabon tegen Zwitserland (4-0) en Tsjechië (2-0), staat Portugal met zeven punten aan de leiding in de groep. Dat zijn twee punten meer dan Spanje (2e).

In de wedstrijd tegen Zwisterland maakte Cristiano Ronaldo twee doelpunten. Ook tegen Tsjechië stond hij in de basis.

© ISOPIX

Kanté en Hernandez op vakantie

N’Golo Kanté en Lucas Hernandez spelen maandag niet mee met Frankrijk in het duel van de Nations League in het Stade de France tegen Kroatië. Beide spelers hebben de nationale selectie verlaten, zo bevestigt de Franse voetbalbond zaterdag.

Middenvelder Kanté sukkelt met de knie terwijl verdediger Hernandez naar huis is teruggekeerd vanwege “een blijde gebeurtenis” in de familie. Kanté had al de twee vorige duels van Frankrijk gemist, in Kroatië en Oostenrijk (allebei 1-1).

De wereldkampioen telt in groep 1 (League A) van de Nations League een povere 2 op 9 na drie wedstrijden.