“Zware straatgevechten rond Severodonetsk, grote verliezen aan beide kanten”

De Russische troepen die Severodonetsk omsingelen, hebben geen opmars gemaakt naar het zuiden van de Oost-Oekraïense stad. Er zijn rond de stad wel zware straatgevechten aan de gang tegen het Oekraïense leger. Zowel Russische als Oekraïense troepen lijden waarschijnlijk grote verliezen onder hun manschappen, zegt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijks rapport.

Het Britse defensieministerie meldt ook dat Rusland met zijn artillerie en luchtmacht massaal vuurt “in een poging om de Oekraïense verdediging te overweldigen”. Volgens Londen zet de Russische luchtmacht sinds april, bij gebrek aan modernere wapens, tientallen oude en onnauwkeurige antischeepsraketten in tegen landdoelen. De raketten van het type KH-22 dateren uit de jaren 60 van vorige eeuw en dienen eigenlijk om vliegdekschepen met kernkop te vernietigen. Bij grondaanvallen kunnen ze veel nevenschade en burgerslachtoffers veroorzaken.

Nog voor het begin van de oorlog begon Londen, op een ongebruikelijk open manier, informatie van inlichtingendiensten te openbaren. Al maanden maakt de Britse regering regelmatige inschattingen over het verloop van de aanvalsoorlog bekend.

Severodonetsk is een van de laatste steden die Moskou in de weg staat om de volledige Donbas, in het oosten van Oekraïne, te beheersen.

