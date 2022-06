Geen Quinten Hermans in Dwars door het Hageland na ongeval op training

Intermarché - Wanty Gobert moet het in Dwars door het Hageland stellen zonder kopman Quinten Hermans (26). Het nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik werd vrijdag op training het slachtoffer van een verkeersongeval en kon niet starten.

Hermans werd vrijdag aangereden door een auto in Schaffen, een deelgemeente van Diest . Het fietskader was op drie plaatsen gebroken, de renner zelf hield er enkel een gekneusde rechterduim aan over. Hermans hoopt woensdag wel aan de start te staan van de Ronde van België.

Voor de Limburger is het de zoveelste aflevering in een bizar seizoen. Eind januari miste hij het WK veldrijden door het een positieve coronatest, in de Ronde van het Baskenland startte hij niet meer in de vierde rit als gevolg van ziekte. Het weerhield Hermans er niet van om in Luik-Bastenaken-Luik de spurt om de tweede plaats te winnen, voor Wout van Aert. Ook in de Ronde van Romandië grossierde Hermans in de ereplaatsen.

Hermans is eind dit jaar einde contract bij zijn huidige werkgever. Nadat hij eerder in de slipstream van de ‘zaak Tormans’ bij Quick-Step Alpha Vinyl werd gesignaleerd, lijkt het er toch meer en meer naar uit te zien dat de Limburger zijn contract bij Intermarché - Wanty Gobert zal verlengen. (gvdl)