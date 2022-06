Wout van Aert voor zware bergrit in Dauphiné: “Vandaag winnen? Onmogelijk, maar heb wel al bewezen dat ik goed kan zijn bergop”

Wout van Aert zijn twaalfde plaats van vrijdag was zijn ‘slechtste’ resultaat in deze Dauphiné. En dat terwijl we al zes ritten ver zijn. Hij nam er al twee voor zijn rekening en rijdt nog steeds in het geel rond, maar zaterdag komt het hooggebergte eraan met twee cols buiten categorie: de Galibier en de Croix de Fer. “In de finale zal ik zien of ik nog iets in de tank heb om het geel te houden”, aldus Van Aert voor de start.

De tijd van Primoz Roglic en Jonas Vingegaard is aangebroken. Eén van hen moet Jumbo-Visma de eindzege in de Dauphiné schenken. “Het is aan de andere jongens om het eerste deel van het werk te doen”, zegt Van Aert. “In de finale zal ik zien of ik nog iets in de tank heb om het geel te houden, maar het grote doel is nu om Jonas (Vingegaard, red.) en Primoz (Roglic, red.) zo dicht mogelijk te brengen in het algemeen klassement.”

Hoe hard is Jumbo-Visma gebrand op de eindzege in deze Dauphiné? “We kwamen niet naar hier om koste wat kost te winnen. Aan de andere kant was het wel altijd de bedoeling om, zeker dit weekend, tot het uiterste te gaan om er beter van te worden. Dan kom je automatisch hoog te staan in het klassement. We zijn hier nu en we gaan er volledig voor.”

Meteen klimmen

Mattia Cattaneo, de nummer twee in de stand op 1’03” van Van Aert, zei over onze landgenoot dat hij de sterkste renner in het peloton is en dat Van Aert de rit van zaterdag zelfs zou kunnen winnen. “Vandaag winnen? Dat is volgens mij onmogelijk. Maar ik heb in het verleden wel al bewezen dat ik ook in de bergen een goede dag kan hebben. Ik ben nog nooit meerdere dagen op rij goed geweest in de bergen, dus dat is wel nog een verschil. Maar zoals ik al zei: vanaf vandaag is het belangrijk om de andere jongens te helpen.”

De zevende rit wordt kort, maar krachtig. 134 kilometer met twee cols van buiten categorie en aankomst bergop. “Het is altijd belangrijk om een goede tactiek te hebben”, vervolgt Van Aert. “We mogen ons op de eerste klim al aan veel aanvallen verwachten. Het gaat meteen omhoog van bij de start, wat het altijd moeilijk maakt om de wedstrijd te controleren en wat het ook zeer zwaar maakt. We moeten er aan denken welke situatie we willen na het eerste slagveld.”