Quinten Hermans mist Dwars door het Hageland na aanrijding op training

Tijdens een trainingsrit op vrijdag is Quinten Hermans aangereden door een auto in Schaffen, vlak bij zijn woonplaats. Bij het ongeluk brak het kader van zijn fiets op drie plaatsen. De lichamelijke schade bij de renner van Intermarché-Wanty-Gobert valt mee. Na een controle bij een dokter in Herentals blijkt enkel de rechterduim gekneusd. De nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik geeft daardoor forfait voor Dwars door het Hageland van vandaag, maar hoopt wel aan de start te staan in de Ronde van België die komende woensdag van start gaat.