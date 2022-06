Je moet het deze dief nageven: hij steelt op een wel heel acrobatische manier de gsm van een nietsvermoedende treinpassagier. Op een Indische trein was een passagier in een oogwenk zijn gsm kwijt. Hij kijkt nog verbaasd op, maar op de vertraagde beelden zien we dat de onherkenbare dief aan de brug hangt te wachten op zijn slachtoffer.