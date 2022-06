Peter Sagan wil “minstens twee gravelwedstrijden per jaar rijden” na positieve ervaring in de Verenigde Staten

Het was voorlopig niet het seizoen van Peter Sagan. De Slovaak had last van long covid waardoor hij tijdens het voorjaar bijna geen wedstrijden kon rijden. Nu komt hij stilaan terug, met afgelopen vrijdag de GP Kanton Aargau in Zwitserland en vorige week een gravelrace in de Verenigde Staten.

Peter Sagan was de afgelopen periode in het Noord-Amerikaans Utah voor een trainingskamp van bijna vier weken. Vorige week pikte hij er de Unbound mee, de grootste gravelwedstrijd ter wereld, samen met Daniel Oss. “Ik heb daar ongelooflijk veel plezier gehad”, vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport. “Er waren daar veel fans en ik wil in de toekomst minstens twee gravelwedstrijden per jaar doen”.

Ook op Instagram deelde Sagan zijn ervaringen in de Unbound: “Ondanks de regen was het een geweldige dag. Het heeft me de kans gegeven om zoveel interessante mensen te ontmoeten. Vroeg of laat zal ik terugkomen.”

Vanaf zondag komt de drievoudige ex-wereldkampioen aan de start van de Ronde van Zwitserland. Een loodzware rittenkoers die hem moet klaarstomen voor de Ronde van Frankrijk.

