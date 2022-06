Betogers neergeschoten door Indiase politie bij manifestaties tegen kritiek op Mohammed

De woordvoerster van de partij van de Indiase premier Narendra Modi, de hindoenationalistische Bharatiya Janata Party (BJP), had vorige week tijdens een televisiedebat de relatie van Mohammed, profeet en grondlegger van de islam, en zijn jongere echtgenote Aïsja bekritiseerd. Nupur Sharma werd zondag geschorst.

Na het vrijdaggebed kwamen moslims massaal de straat op in India en de buurlanden om de uitlatingen te veroordelen. De politie opende vervolgens het vuur op de menigte in Ranchi, een stad in het noordoosten van India. “De politie zag zich gedwongen het vuur te openen om de manifestanten uit elkaar te drijven en enkelen werden door de kogels geraakt, wat leidde tot de dood van twee personen”, verklaarde de politieagent, die anoniem wenste te blijven.

Negeren orders

Volgens de politie negeerden de manifestanten haar orders om niet van een moskee naar een markt te stappen en gooiden ze gebroken flessen en stenen toen de politie de samenkomst uiteen trachtte op te breken. De Indiase autoriteiten hebben de internetverbindingen in de stad afgesneden en een avondklok ingesteld.

In Uttar Pradesh, een deelstaat in het noorden van India, vuurde de politie watergas af om de manifestanten uit elkaar te drijven, nadat meerdere betogingen hadden plaatsgevonden. De meeste manifestaties werden op een vreedzame manier beëindigd, maar in enkele steden gooiden de betogers stenen naar de politieagenten, waarbij minstens één politieagent gewond raakte, verklaarde Awanish Awasthi, secretaris-generaal van de deelstaatregering van Uttar Pradesh.