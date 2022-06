Van der Straeten: “Onderhandelingen met Engie moeten voor september rond zijn”

De onderhandelingen met het Franse energiebedrijf Engie, dat de kerncentrales in ons land uitbaat via Electrabel, moeten voor september rond zijn. Dat heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zaterdag laten verstaan in De Ochtend op Radio 1.

De onderhandelingen met Engie over de voorwaarden voor de verlenging van Doel 4 en Tihange 3, waarvan de regering in maart besliste om ze alsnog 10 jaar langer open te houden, zijn volop aan de gang. De gesprekken lopen moeilijk, erkende de minister, maar “moeilijk gaat ook”. Ze heeft er vertrouwen in dat er voor september een oplossing uit de bus komt. “We zijn tot mekaar veroordeeld, op een positieve manier. Engie is altijd een partner geweest om de bevoorrading te verzekeren.”

Van der Straeten wijst ook op de noodzaak van een snelle beslissing van de Vlaamse regering in het Ventilus-dossier, over de nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen die de offshorewindenergie aan land moet krijgen. Volgens experten moeten de nieuwe hoogspanningslijnen bovengronds, maar dat stuit op protest van West-Vlaamse gemeenten. De minister van Energie geeft aan dat een “compensatiebeleid integraal deel uitmaakt van energiebeleid”. Uitstel is geen optie, klinkt het. “We moeten de energietransitie versnellen, niet vertragen. Een uitstel van de beslissing kan de bevoorradingszekerheid in gevaar brengen.”