Chris Froome stapt vlak voor zware bergritten uit Dauphiné: “Voel me al even geen 100 procent”

Chris Froome past voor het loodzware slotweekend in het Critérium du Dauphiné. De viervoudige Tourwinnaar voelt zich al twee dagen niet goed en heeft op doktersadvies beslist rust in te bouwen.

“Ik keek uit naar de laatste twee ritten in de Dauphiné maar ik voel mij al even geen 100 procent”, zegt de renner van Israel - Premier Tech zaterdag in een verklaring van zijn team. “Het is een ontgoocheling de wedstrijd te moeten verlaten maar ik maak goeie vooruitgang en wil mezelf geen achterstand doen oplopen in dit belangrijk moment van het seizoen.”

De 37-jarige Froome stond in het klassement van de Dauphiné, een rittenkoers die hij drie keer won, 76e op ruim elf minuten van gele trui Wout van Aert. In de zevende etappe moeten de renners zaterdag over de Alpenreuzen Galibier en Croix de Fer.