Technisch directeur Red Bull hoopt Verstappen snel een nóg comfortabelere auto te geven: “Talent als Max nog nooit gezien”

Hij staat niet graag in de schijnwerpers en zal voor velen nog een onbeschreven blad zijn. Toch is Pierre Waché (47) een van de knappe koppen in het team van Red Bull Racing. Niet zo gek, want de technisch directeur van het topteam is een telg van een familie vol dokters en heeft zelf een doctoraat in vloeistofmechanica. De Fransman vertelt in Baku uitgebreid over de klasse van Max Verstappen, de moeilijkheid van het ontwikkelen van de auto en de fascinerende wereld van de Formule 1.