Machtige Stephen Curry brengt Golden State op gelijke hoogte in NBA-finale tegen Boston

Golden State en Boston houden elkaar na vier wedstrijden in de finale van de NBA perfect in evenwicht. Vrijdagavond wonnen de Warriors met 97-107 bij de Celtics en brachten de stand zo op 2-2.

Stephen Curry was dé man van de avond in de TD Garden van Boston. De 34-jarige Amerikaanse basketster, die door een voetblessure nochtans onzeker was voor de wedstrijd, maakte 43 punten en pakte 10 rebounds. Ook zijn ‘Splash Brother’ Klay Thompson was met 18 punten belangrijk voor de bezoekers, net als Andrew Wiggins (17 punten en 16 rebounds). Jayson Tatum scoorde 23 punten voor Boston, twee meer dan Jaylen Brown.

Maandagavond staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, dit keer in San Francisco. De winnaar van die wedstrijd komt op een zege van de NBA-titel.

Boston werd al zeventien keer kampioen, een record dat de Celtics delen met de Los Angeles Lakers. De laatste titel dateert van 2008. Golden State werd al zes keer kampioen, voor het laatst in 2018.