Dit weten we al over bewoners van het huis in Kessel-Lo waar politie drie lichamen aantrof

In het Vlaams-Brabantse Kessel-Lo bij Leuven heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag een drama afgespeeld. De politie werd om 3 uur opgeroepen voor een steekpartij in een woning in de Zavelstraat. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwam, troffen ze drie levenloze lichamen aan.

De drie lichamen hadden allen steekwonden en waren ernstig toegetakeld.

Voorlopig is nog weinig geweten over de slachtoffers. Volgens buren woonde er een alleenstaande vrouw met haar twee zonen. Een daarvan was recent verhuisd. Met een derde zoon had ze weinig contact.

De buren hoorden om 3 uur ’s nachts nog geblaf van de honden van de bewoonster, maar na een kwartiertje werd het stil. De honden werden nadat de politie het gruwelijke tafereel aantrof naar buiten gedragen. Ze waren allen onder het bloed, maar leefden nog.

Nog volgens buurtbewoners stond er geregeld politie voor de deur. Waarvoor precies is niet duidelijk. De bewoonster, die haar man lang geleden verloor, stond in de wijk gekend als een vriendelijke vrouw. Ze zorgde voor haar schoonouders die even verderop in de straat woonden, ook al was ze zelf hulpbehoevend.

Labo en wetsdokter zijn momenteel ter plaatse om de omstandigheden van de feiten verder te onderzoeken.

