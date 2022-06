Opnieuw Rode Duivels op de voorpagina in Italië: Dries Mertens gelinkt aan AS Roma

Belgen op de voorpagina in een Italiaanse krant: we zien dat wel vaker tegenwoordig. Romelu Lukaku wordt al weken gelinkt aan een terugkeer naar Inter, Charles De Ketelaere zou de gedroomde nummer 10 van Milan zijn. Zaterdag in de Corriere dello Sport: Dries Mertens en AS Roma.

“Roma belt Mertens”, staat er in grote letters op de voorpagina van de zaterdagkrant van Corriere dello Sport. De Italiaanse krant meldt er wel meteen bij dat ook Roma, net als Napoli, niet bereid is om aan de hoge looneisen van Mertens te voldoen. Maar de Romeinen zouden wel een ander aantrekkelijk voorstel hebben voor de Rode Duivel.

“Bij Napoli heeft Mertens een eenjarig contract gevraagd voor 2,4 miljoen euro plus bonussen, plus een tekenbonus van 1,6 miljoen en 800.000 euro commissie voor zijn makelaars. Het voorstel van Napoli zal niet in de buurt komen, dat van Roma ook niet. Maar de Romeinen zouden een contract van 1 jaar met de optie op een bijkomend jaar gekoppeld aan het aantal gespeelde wedstrijden voorstellen, net zoals ze Nemanja Matic binnenhaalden. Het jaarloon zou dan rond de 2 miljoen euro liggen en er zouden een makelaarscommissie van 10 procent voorzien zijn.”

In elke linie ervaring

“Het is nu aan Mertens”, gaat het verder in Corriere dello Sport. “Misschien verlaagt hij zijn eisen en kiest hij toch voor ‘zijn’ Napoli? Wacht hij op een aantrekkelijker aanbod? Of trekt hij naar Valencia, waar de nieuwe coach Rino Gattuso hem er graag bij zou hebben?”

Volgens Corriere dello Sport wil José Mourinho in elke linie een ervaren pion. Ze hadden al Rui Patricio (34) in doel en Chris Smalling (32) in de verdediging. Begin deze week legden ze Nemanja Matic (33) vast voor het middenveld en nu hopen de Romeinen nog een ervaren aanvaller binnen te halen. “Mertens zou niet altijd starten, maar kan in de 4-2-3-1 van Mourinho wel op alle aanvallende posities uit de voeten”, klinkt het in Corriere dello Sport.