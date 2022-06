19-jarige Tiktok-ster Cooper Noriega overleden

Cooper Noriega werd volgens Amerikaanse media donderdag dood teruggevonden op een parkeerterrein in Los Angeles. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van zijn overlijden. Volgens People Magazine zou er na de autopsie ook nog geen duidelijkheid zijn over de doodsoorzaak. Er worden nu meer onderzoeken gevoerd. “Eens de testen afgelopen zijn, zal een arts de zaak opnieuw onderzoeken om dan tot een conclusie te kunnen komen”, klinkt het bij de forensische arts.

Het was BFFs podcast dat het nieuws als eerste deelde, Noriega was op 1 juni nog te gast bij de podcast. “Rip Cooper Noriega. Het leven is fragiel. Geniet van elk moment”, stond er te lezen bij een foto van de tiktokker.

Vlak voor zijn overlijden deelde Noriega nog een video op Tiktok met de caption: “Who else b thinking they gon die young af” of “wie denkt ook dat die jong zal sterven”. Vier dagen voor zijn overlijden kondigde hij op sociale media nog aan dat hij een Discord account had gecreëerd om mentale gezondheid te bespreken. “Als je echt over je emoties wil spreken of wat dan ook, kom er dan bij. Ik heb het gemaakt omdat ik zo hard van jullie hou en ik het zelf ook zo moeilijk heb”, zei hij toen op sociale media.