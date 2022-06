Hartverwarmend: Franse beloften kloppen aan bij kleedkamer van Oekraïense tegenstanders om al hun wedstrijdshirts te schenken

Door de oorlog in Oekraïne moest er uitgeweken worden naar Istanboel om de interland tegen de Franse U21 te spelen. De wedstrijd eindigde op 3-3, waarna de Fransen, onder leiding van Real Madrid-middenvelder Eduardo Camavinga, de kleedkamer van de Oekraïeners opzochten.

“Deze shirts zijn voor jullie allemaal”, zei Camavinga. “We weten dat de situatie heel erg moeilijk is en daarom is dit cadeau voor jullie. Ik, wij en alle mensen in Europa hopen dat deze slechte situatie snel zal verbeteren.”