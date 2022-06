Antoine Griezmann kop van Jut met 3 op 10 in L’Equipe: “Pijnlijk om te zien, zeker als je ziet hoe Mbappé invalt”

Frankrijk is op de dool in de Nations League. Na het gelijkspel tegen Oostenrijk (1-1) en een schamele 2 op 9 staan Les Bleus laatste in hun groep. Nog drie wedstrijden om de degradatie naar divisie B af te wenden. De kritiek van de Franse sportkrant L’Equipe is niet mals. Zo krijgt Antoine Griezmann een score van 3 op 10 en Kingsley Coman een 4 op 10. Toch twee van de sterspelers. Karim Benzema haalt nog net een 5.

“Het was pijnlijk om te zien, zeker als je ziet hoe Mbappé invalt”, verklaart L’Equipe de 3 op 10 voor Griezmann. “Het was zijn balverlies dat leidde tot de 1-0 van de Oostenrijkers. Zelf was hij eerder onnauwkeurig in de afwerking. Werd vervangen door Mbappé, die Les Bleus eigenhandig opnieuw in de wedstrijd bracht met zijn prachtige gelijkmaker. Ei zo na scoorde Mbappé ook nog de winnende treffer.” Griezmann zal moeten knokken voor zijn basisplaats op het WK.

Ook Bayern-winger Kingsley Coman kreeg een buis: 4 op 10. “Aanvaardbare 20 à 25 minuten waarin hij twee keer dreigde, maar nadien zakte hij helemaal weg. Het ontbrak aan energie in zijn spel, zoals bij de actie die hij volledig verprutste in minuut 56 door van dichtbij naast te trappen.”

Champions League-held Karim Benzema kwam er vanaf met een 5 op 10. “De gevaarlijkste van de spitsen, maar hij bood weinig in het samenspel met Griezmann. Voelde zich meer op zijn gemak toen Mbappé op het veld stond.”

Naast Griezmann en Coman waren er ook buizen voor Théo Hernandez (4), Aurélien Tchouaméni (4) en Moussa Diaby (4). Dat zorgt voor een gemiddelde van 4,7 op 10 voor de Franse ploeg.

De punten:

Lloris 5

Pavard 6 - Konaté 5 - Saliba 5 - Hernandez 4

Tchouaméni 4 - Kamara 4

Griezmann 3

Coman 4 - Benzema 5 - Diaby 4