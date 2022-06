Emma Meesseman schittert als vanouds en leidt Chicago naar winst in WNBA-kraker

Wat een schitterende prestatie van Emma Meesseman in de WNBA. Met 26 punten, een season-high, leidde de Belgian Cat WNBA-kampioen Chicago Sky in Connecticut Sun naar een mooie 79-83 zege. Julie Allemand is intussen gearriveerd in Chicago en vatte de trainingen aan. De drie Belgen, Emma Meesseman, collega Cat Allemand en assistent-coach Ann Wauters zijn eindelijk samen in de “Windy City”.

Chicago Sky had het in Connecticut Sun niet onder de markt: 16-17, 44-45 (halfweg) en een 62-59 achterstand na drie kwarts. In het slotschuifje ging het na een 17-24 tussenspurt uiteindelijk toch naar een knappe zege (79-83) on the road voor de Sky.

Emma Meesseman was met 26 punten, (11 op 14 shots, waaronder 1 bom, 3 op 3 vrijworpen), 5 rebounds en 4 assists de uitblinker bij Chicago Sky. Meteen de 8ste overwinning uit 12 wedstrijden waardoor Chicago Sky op de derde plaats fonkelt.

“Emma werkt hard. Zelfs op rustdagen. Ze vindt steeds meer haar plaats in het team. Ze laat ook scoren en heeft veel vista on court,” zei coach James Wade van Chicago Sky.

Emma Meesseman en haar ploegmaats reizen nu door naar New York. Zondag speelt Chicago Sky in het Barclays Center, de thuishaven van NBA-team Brooklyn Nets, tegen New York Liberty. Het team uit de Big Apple is ook een ex-team van Ann Wauters en staat met 5 op 13 op de negende stek.