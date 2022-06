Amerikaanse investeringsgolf op komst: “Niet meer gezien sinds de jaren ‘60”

Er is een golf van investeringen op komst van Amerikaanse bedrijven in Vlaanderen. Dat zegt Luc Strybol, economisch vertegenwoordiger van Vlaanderen in de VS. “Investeringen zoals we die niet meer hebben gezien sinds de jaren zestig”, klinkt het.

In de VS loopt een economische zending van ons land op de laatste benen. Prinses Astrid - die de missie leidde - en de verschillende ministers die deelnamen, blikken alvast tevreden terug. Federaal minister bevoegd voor Buitenlandse Handel David Clarinval spreekt van een “succesvolle campagne”. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon heeft het over een “geslaagde missie”.

Bij het Vlaams exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT) ziet men alvast dat er investeringsprojecten vanuit de VS maar ook uit onder meer Japan op komst zijn. Terwijl dat de voorbije jaren vooral in onderzoek en ontwikkeling gebeurde, zijn nu ook investeringen in productie op komst. “Dat hebben we niet meer gezien sinds de jaren zestig”, aldus Strybol. Het gaat om investeringsprojecten in life sciences en klimaattechnologie. Zo kondigde het Amerikaanse bedrijf Plug deze week een investering van bijna 300 miljoen euro aan in een groenewaterstoffabriek in de Antwerpse haven.

Opnieuw aantrekkelijk

De FIT-vertegenwoordiger ziet dat Vlaanderen opnieuw aantrekkelijk wordt voor Amerikaanse bedrijven. “Er is veel geld beschikbaar bij Amerikaanse bedrijven, en ze zoeken groei in Europa. En als je naar Europa kijkt, is Vlaanderen een goede keuze.” Dat komt niet alleen door onze ligging, maar er is ook de aanwezigheid van talent en van onderzoeksinstellingen zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, VITO of Imec.

De missie in de VS was meteen de laatste voor FIT-CEO Claire Tillekaerts, die met pensioen gaat. Ze zal aan 97 missies hebben deelgenomen.